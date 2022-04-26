بولندا تشعل أسعار الغاز الروسي في أوروبا

شفق نيوز/ قفزت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد، يوم الثلاثاء، على خلفية معلومات عن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا.

ووفقاً لبورصة لندن ICE، فقد ارتفعت اسعار الغاز بنسبة نمو 12% لتصل إلى مستوى 1150 دولاراً لكل 1000 متر مكعب من الغاز.

وبحسب ما نشرته بوابة الأخبار البولندية Onet ، نقلا عن مصادر، أن بولندا أوقفت تلقي الغاز الروسي بموجب عقد "يامال".

وأضاف الموقع أن المعلومات المتعلقة بوقف إمدادات الغاز الروسي قد تم تأكيدها لها بشكل غير رسمي من قبل مصادر حكومية.

من جانبه نفت شركة "غاز بروم" الروسية اليوم، صحة الأنباء عن وقفها ضخ الغاز إلى بولندا.

وقالت الشركة في بيان، إن "وارسو ملزمة اليوم بدفع تكاليف إمدادات الوقود وفقاً لإجراءات الدفع الجديدة".

هذا وكان البنك الدولي، قد صرح في وقت سابق اليوم، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتين، مشيرا الى أن أسعار الفحم قد ترتفع بنسبة 80%.

ومنذ أيام، أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكثير من الشكوك بعد تصريحاتها الأخيرة عن مدى تأثير الحظر الأوروبي على واردات الطاقة الروسية على الاقتصاد الروسي.