بورصتا أربيل وبغداد تغلقان على ارتفاع للدولار مقابل الدينار

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في اسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 148100 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 147600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعاً ايضاً حيث بلغ سعر البيع 148150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148050 دينارا مقابل 100 دولار.