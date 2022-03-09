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بورصات بغداد وإقليم كوردستان تستفيق على انخفاض بأسعار الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-09T07:29:31+0000
بورصات بغداد وإقليم كوردستان تستفيق على انخفاض بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الأسعار صباح أمس الثلاثاء 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا ، حيث بلغ سعر البيع 147450 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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