بورصتا بغداد وأربيل تُغلقان على ارتفاع للدولار مقابل الدينار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 146400 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146850 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.