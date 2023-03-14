بورصتا بغداد وأربيل تفتتحان على انخفاض جديد في أسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلتا صباح اليوم 154.750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس الاثنين 156400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 153750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 155000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

ويأتي هذا الانخفاض بعد إقرار مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة، بقيمة نحو 200 تريليون دينار، وهي الأكبر في تاريخ العراق.