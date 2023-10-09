بورصتا بغداد وأربيل تفتتحان على ارتفاع بأسعار صرف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مجدداً أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل سعر صرف بلغ 159300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأحد 158350 ديناراً عراقياً مقابل100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 160250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 158250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 159000 دينار مقابل 100 الدولار وسعر الشراء 158900 دينار مقابل 100 دولار.