بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على تراجع طفيف بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 146100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146550 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.