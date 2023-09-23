بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على انخفاض بأسعار صرف الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 155000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 155200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 154600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154300 دينار مقابل 100 دولار.