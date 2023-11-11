بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على انخفاض بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 163150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 164750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 164250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 162250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 163200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 163000 دينار مقابل 100 دولار.