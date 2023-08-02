بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على انخفاض بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد و اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150500 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 151500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150800 دينار مقابل 100 دولار.