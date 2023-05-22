بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على انخفاض بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 145600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 146900 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 146450 ديناراً لكل 100دولار، وسعر الشراء 146400 دينار مقابل 100 دولار.