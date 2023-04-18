بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على انخفاض بسعر الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 144100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 144300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما الشراء بسعر 143000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 144250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143250 ديناراً مقابل 100 دولار.