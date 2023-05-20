بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على استقرار أسعار الدولار

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم السبت، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 144800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 143750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.