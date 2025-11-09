بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على استقرار بأسعار الدولار

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 141550 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار.