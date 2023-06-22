بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع للدولار مقابل الدينار

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم الخميس، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146950 دينارا مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 146850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار.