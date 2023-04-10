بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع في سعر الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 144500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 144100 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 143500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.