بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع في أسعار صرف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 149800 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150000 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.