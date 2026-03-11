بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع في أسعار الدولار

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الاربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 154350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 153850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً إذ بلغ سعر البيع 154200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154100 دينار مقابل 100 دولار.