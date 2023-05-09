بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع طفيف بسعر الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 144800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 143750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 145350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145250 ديناراً مقابل 100 دولار.