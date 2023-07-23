بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع جديد بأسعار الدولار

شفق نيوز/ واصلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم الاحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 151650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153550 ديناراً مقابل 100 دولار.