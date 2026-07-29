بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع بأسعار الدولار

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي بشكل طفيف أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 150450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150300 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف إذ بلغ سعر البيع 150450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150400 دينار مقابل 100 دولار.