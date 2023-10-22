بورصتا بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع بأسعار الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 160000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 159750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 161000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 159000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 159900 دينار مقابل 100 دولار.