بورصتا بغداد وأربيل تسجلان ارتفاعاً بأسعار الدولار مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الخميس، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150950 دينارا مقابل 100 دولار.