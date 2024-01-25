بورصتا بغداد واربيل تغلقان على انخفاض بأسعار الدولار مقابل الدينار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس، في بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا بشكل طفيف حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151400 دينار مقابل 100 دولار.