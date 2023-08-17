بورصتا بغداد واربيل تغلقان على ارتفاع للدولار مقابل الدينار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار ،اليوم الخميس، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153700 دينار مقابل 100 دولار فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 153200 دينار مقابل 100 دينار..

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ابضا حيث بلغ سعر البيع 153850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153750 دينارا مقابل 100 دولار.