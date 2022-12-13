بورصتا بغداد واربيل تغلقان على ارتفاع في سعر الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 151150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 150300 دينار مقابل 100 دولار.

اشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151050 دينارا مقابل 100 دولار.