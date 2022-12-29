بورصتا بغداد واربيل تغلقان على ارتفاع بسعر صرف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 153100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 152000 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 153100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.