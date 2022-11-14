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بورصتا بغداد واربيل تغلقان على ارتفاع بسعر صرف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-14T13:00:43+0000
بورصتا بغداد واربيل تغلقان على ارتفاع بسعر صرف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد اغلقت البورصة فيها على ارتفاع ايضا حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148300 دينار مقابل 100 دولار.

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