بورصتا بغداد تواصلان الإغلاق لليوم الثاني.. وارتفاع أسعار الدولار في أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، التوقف عن التداولات لليوم الثاني على التوالي بسبب عطلة زيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما استمرت بعض محال الصيرفة في العاصمة بمزاولة عمليات البيع والشراء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار صرف الدولار في محال الصيرفة ببغداد بقيت مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 152,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 151,250 ديناراً.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الصرف مع استمرار التداول، إذ بلغ سعر بيع 100 دولار 152,900 دينار، فيما سجل سعر الشراء 152,750 ديناراً.

ويبلغ السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي 132,000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر تعطيل الدوام الرسمي في البلاد كافة يومي الاثنين والثلاثاء تزامناً مع إحياء زيارة الأربعينية.