بورصة نهاية الأسبوع.. الدولار يغلق متذبذباً بين بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، تبايناً ملحوظاً في أسواق العاصمة بغداد وإقليم كوردستان مع إغلاق التداولات في نهاية الأسبوع.

بورصات بغداد

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار شهدت انخفاضاً طفيفاً في بورصتي (الكفاح والحارثية) المركزيتين ببغداد، حيث استقرت عند 154,500 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 154,700 دينار.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت أسعار البيع لتصل إلى 155,000 دينار، بينما سجل سعر الشراء 154,000 دينار لكل 100 دولار.

أسواق أربيل

وعلى العكس من بغداد، شهدت أسواق أربيل عاصمة إقليم كوردستان ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الصرف عند الإغلاق، حيث بلغ سعر البيع 154,550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,400 دينار.