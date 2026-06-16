بورصة طهران تقفز إلى مستوى قياسي خلال دقائق

شفق نيوز- طهران

سجّل المؤشر العام لبورصة طهران، يوم الثلاثاء، مستوى قياسياً جديداً بعدما تجاوز حاجز 5.1 ملايين نقطة خلال أقل من خمس دقائق من انطلاق التداولات، في أكبر قفزة تشهدها السوق الإيرانية منذ تأسيسها.

وأظهرت بيانات البورصة الإيرانية، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، أن المؤشر العام واصل مساره الصعودي القوي بعد أن أغلق جلسة أمس الاثنين عند 4,980,430 نقطة محققاً مكاسب بلغت نحو 162 ألف نقطة، قبل أن ينجح مع افتتاح جلسة اليوم في تخطي مستوى الخمسة ملايين نقطة والوصول إلى 5.1 ملايين نقطة.

وبحسب البيانات، شهدت نحو 90 بالمئة من أسهم السوق ارتفاعاً في قيمتها خلال الدقائق الأولى من التداول، فيما هيمنت أوامر الشراء على غالبية الأسهم المدرجة.

ويرى محللون في سوق رأس المال الإيراني أن تدفق السيولة إلى السوق، وتحسن توقعات ربحية الشركات، إلى جانب التطورات الاقتصادية الأخيرة، أسهمت في دفع المؤشر إلى تسجيل هذا الارتفاع التاريخي.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاتفاق الإيراني الأميركي لإنهاء الحرب، الذي ينتظر التوقيع على بنوده يوم الجمعة المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.