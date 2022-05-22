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بورصة شارع النهر في بغداد تسجل انخفاضا طفيفا بأسعار الذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-22T09:34:07+0000
بورصة شارع النهر في بغداد تسجل انخفاضا طفيفا بأسعار الذهب

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاحد، (22 أيار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 379 الف دينار، وسعر الشراء 375 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس السبت 380 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 339 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 335 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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