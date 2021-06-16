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بورصة بغداد تغلق على انخفاض في سعر الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-16T15:26:48+0000
بورصة بغداد تغلق على انخفاض في سعر الدولار

شفق نيوز/ أغلقت البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد، يوم الاربعاء، على انخفاض في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على 148300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وأشار إلى أن البورصة سجلت خلال افتتاحها صباح اليوم سعر 149200 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وبين أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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