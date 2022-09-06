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بورصة بغداد تغلق على انخفاض باسعار صرف الدولار 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-06T14:13:40+0000
بورصة بغداد تغلق على انخفاض باسعار صرف الدولار 

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في العاصمة  بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد أقفلتا مساء اليوم، على  147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، موضحاً أن الأسعار كانت صباح اليوم قد بلغت 147950 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى استقرار اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء  147500 دينار لكل 100 دولار.

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