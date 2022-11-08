بورصتا بغداد واربيل تغلقان على ارتفاع في أسعار الصرف: 147000 دينار مقابل 100 دولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصتين الرئيسية في بغداد واربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت أسعار البيع صباح هذا اليوم 146850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار، فيما أغلقت بورصة أربيل على ارتفاع ايضا حيث بلغ سعر البيع 147150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147050 ديناراً مقابل 100 دولار.