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بورصة بغداد تغلق على ارتفاع طفيف بأسعار الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-07T14:45:13+0000
بورصة بغداد تغلق على ارتفاع طفيف بأسعار الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتا الكفاح والحارثية المركزية اغلقتا في بغداد على 148425 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع  148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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