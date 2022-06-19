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بورصة بغداد تغلق على ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-19T14:49:20+0000
بورصة بغداد تغلق على ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 148450 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينا، بينما بلغت اسعار الشراء  148000 دينار لكل 100 دولار.

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