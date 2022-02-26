بورصة بغداد تغلق أبوابها نتيجة غلق الشوارع

شفق نيوز/ أغلقت البورصة الرئيسية في بغداد أبوابها بعد غلق الشوارع الرئيسية فيها نتيجة وجود زيارة دينية.

وقال مراسل شفق نيوز ان البورصة الرئيسية في الكفاح والحارثية أغلقت بعد قرار الجهات الامنية بإغلاق الشوارع الرئيسية في بغداد نتيجة زيارة الامام موسى الكاظم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء للدولار الامريكي استقر في بعض المحال الصيرفة والتي فتحت ابوابها في بعض المناطق بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

وكانت مديرية المرور العامة وقيادة عمليات بغداد قد أعلنتا خلال الأيام القليلة الماضية اغلاق عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة جراء بمناسبة زيارة الامام موسى بن جعفر (الإمام السابع لدى المسلمين الشيعة الإمامية) حيث يتوجه مئات الآلاف من الزائرين إلى مدينة الكاظمية لإحياء هذه الذكرى.