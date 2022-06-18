سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بورصة بغداد.. انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-18T07:33:23+0000
بورصة بغداد.. انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148450 ديناراً عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 148475 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، أشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت فيها، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة بيع الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

 

related

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2022-04-11 07:20:40
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

الدولار يرتفع مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

Date: 2021-07-11 15:09:25
الدولار يرتفع مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-12-27 07:27:05
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-11-24 14:19:47
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

Date: 2021-10-26 07:14:01
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Date: 2022-02-16 07:26:05
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

Date: 2022-05-14 07:20:20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

استقرار أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-01-30 14:49:01
استقرار أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد