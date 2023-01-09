بورصة بغداد: الدولار يقفز لـ160 الف دينار

قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت في الساعة بعد الساعة 2 ظهراً سعر 160000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار خلال افتتاحه صباح هذا اليوم 157300 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 158750 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 158725 دينارا لكل 100 دولار امريكي.