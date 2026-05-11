بورصة الإغلاق: أسعار الدولار تستقر في بغداد وترتفع بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، عصر اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، مسجلةً 154.200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي ذات الأسعار التي سُجلت صباح اليوم.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154.750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153.750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 153.750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153.650 ديناراً مقابل 100 دولار.