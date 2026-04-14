بورصة الإغلاق: انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 153,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 153,700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، إذ بلغ سعر البيع 154,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 153,550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,400 دينار مقابل 100 دولار.