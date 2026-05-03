بورصة الإغلاق: انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 152,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 152,900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 152,550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,450 ديناراً مقابل 100 دولار.