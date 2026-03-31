"بورصة الإغلاق".. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 154,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 155,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 155,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 155,150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,000 دينار مقابل 100 دولار.