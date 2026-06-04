بورصة الإغلاق: الدولار يحافظ على أسعاره في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد عند 153.850 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، وهي الأسعار نفسها التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153.250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 153.750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153.650 ديناراً لكل 100 دولار.