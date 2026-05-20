بورصة الإغلاق: الدولار يحافظ على استقراره في بغداد ويرتفع بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 153.600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي الأسعار ذاتها التي سُجلت صباح اليوم.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حافظت على استقرارها، إذ بلغ سعر البيع 154.000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153.000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، حيث بلغ سعر البيع 153.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153.400 دينار مقابل 100 دولار.