بورصة الإغلاق: الدولار يتراجع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 152,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 153,300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار صرف الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 152,800 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,700 دينار مقابل 100 دولار.