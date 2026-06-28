بورصة الإغلاق: الدولار يتراجع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد إلى 155,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 156,600 دينار لكل 100 دولار.

وأضاف مراسلنا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت إلى 155,500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار صرف الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154,800 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154,700 دينار لكل 100 دولار.