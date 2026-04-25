بورصة الإغلاق: استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 155,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بقيت مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 155,750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 155,250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,100 دينار لكل 100 دولار.