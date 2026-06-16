بورصة الإغلاق: ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155450 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 155400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155350 ديناراً مقابل 100 دولار.